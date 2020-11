Fêtes interdites : Airbnb désactive 900 annonces en France

Airbnb dresse un premier bilan des mesures mises en place, en pleine épidémie de Covid-19, pour éviter l'organisation de fêtes privées dans des logements loués via la plateforme. Et notamment par des personnes de moins de 25 ans.



Ainsi, Airbnb annonce avoir supprimé ou suspendu près de 900 annonces en France, qui ont " fait l’objet de plaintes ou de violations de ses politiques relatives aux fêtes et aux événements non-autorisés, explicitement interdits depuis le 20 août dernier ", explique la plateforme.



Pour éviter les comportements inappropriés, Airbnb a également bloqué plus de 30 500 demandes de réservations en France entre mi-août et mi-septembre, suite à la mise en place de restrictions visant à restreindre la possibilité pour les voyageurs âgés de moins de 25 ans de louer des logements entiers près de leur domicile.