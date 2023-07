Fondation SNCF : Stéphanie Rismont nouvelle Présidente

au poste de Présidente de la Fondation SNCF.a quitté le 30 juin 2023 ses fonctions au sein de la Fondation SNCF et celles de Directeur des ressources humaines du Groupe, pour faire valoir ses droits à la retraite.Stéphanie Rismont commence sa carrière en 1987, en agence de communication spécialisée dans le secteur agro alimentaire.De 2000 à 2002, elle est membre du cabinet, en charge des relations avec la presse, du ministre de l’Agriculture, Jean Glavany. En 2002, elle rejoint leau sein duquel elle occupe successivement les fonctions de directrice des Relations presse et de la Communication de crise du Groupe, Directrice adjointe de la Communication du Groupe (en 2005), Directrice des Affaires Institutionnelles de Danone Produits Frais France (en 2008) et Directrice générale de la Communication Corporate (externe et interne) du Groupe (en 2011).En 2016, elle intègre leen qualité de Secrétaire générale et membre du comité exécutif de Kronenbourg SAS.De mai 2017 à septembre 2019, elle est membre du cabinet, conseillère communication et médias, de la ministre du Travail,. Depuis janvier 2020, Stéphanie Rismont est