Fram - Promovacances : 7 nouvelles ouvertures d'agences en 2023 🔑

Quant à la part variable, elle serait calculée sur toute une série de primes, sur les ventes (assurances, TO maison), le chiffre d'affaires réalisé et les challenges remportés de chaque agent de voyages.



Elle permettrait également au Groupe de faire disparaitre des contrats de travail la prime d'assiduité (ou de présence) dont bénéficiaient encore les "anciens" salariés de Fram / Plein Vent, déjà en poste avant la reprise par Karavel en 2015.



Cette prime d'assiduité équivaut à peu près à un 13e mois, mais n'aurait plus évolué depuis 2015, même si les bénéficiaires eux, sont montés en grade ou ont été augmentés.



" Lors de la reprise, Karavel avait tenté de la supprimer, mais l'Inspection du Travail avait mis son véto , se souvient une ancienne salariée de Fram. De par son usage trop ancien, elle avait été jugée comme inamovible ".



S'ils acceptent les nouvelles conditions, les salariés concernés perdraient donc cette prime, mais bénéficieraient en contrepartie d'une hausse de leur salaire fixe et d'une part variable. Mais, dans certains cas, même lissée sur douze mois, elle ne remplacerait pas tout à fait la somme précédente.



Certains agents pourraient donc être tentés de refuser ce nouveau contrat. Seul hic : pour qu'il soit mis en place, " tous les salariés de chaque point de vente doivent accepter les nouvelles conditions, à l'unanimité. Si l'un d'entre eux refuse, aucun salarié de l'agence ne pourra en bénéficier ", nous explique un salarié de Fram sous couvert d'anonymat.



Non seulement, on nous demande de nous décider d'ici le 1er avril, donc en moins d'un mois, mais en plus, on met certains agents dans une position délicate.



En effet, vous imaginez la responsabilité du chef d'agence - en tous cas des anciens de Fram - qui voudrait conserver sa prime d'assiduité, mais qui par son refus, priverait des agents de catégorie A de bénéficier d'une belle augmentation...



On a vraiment l'impression d'ĂŞtre mis au pied du mur par la direction ! ".



Par ailleurs, les responsables d'agences devraient bénéficier d'une autre prime, en fonction de la rentabilité de leur point de vente. " C'est une bonne nouvelle, sauf que nous n'avons aucune idée de quelles agences sont rentables, indique une autre salariée de Fram.



Les agents n'ont pas accès à l'EBITDA de leur propre agence et ne connaissent pas non plus le montant des loyers... alors comment savoir si on est rentable ? Et que se passera-t-il pour celles qui ne le sont pas ? " s'interroge-t-elle.



Contactée, la direction de Fram n'a pas souhaité commenter davantage ces informations.