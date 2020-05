France : easyjet relance ses vols dès le 15 juin 2020

easyJet annonce une reprise des vols à partir du 15 juin depuis Nice, Paris CDG, Toulouse Bordeaux, Nantes, Lyon et Lille.



En France, la compagnie relancera 18 lignes domestiques au départ de ces aéroports.



Les opérations de vol reprendront également au Royaume Uni depuis Londres Gatwick, Bristol, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Édinbourg, Glasgow, Inverness, Belfast, et l’Île de Man, ainsi qu’en Suisse depuis Genève, au Portugal depuis Porto et Lisbonne et en Espagne depuis l’aéroport de Barcelone.



Dans un premier temps, la reprise d’activité de la compagnie concernera une majorité de vols domestiques et quelques vols internationaux, précise une communiqué de presse.



Le programme s'étoffera ensuite en fonction de la demande et de la levée des restrictions des pays.