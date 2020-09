France : l'e-commerce profite de la crise... mais pas du voyage

C'est un chiffre qui ferait pâlir d'envie n'importe quelle plateforme ou entreprise française, l'e-commerce a pour la 1ère fois de son histoire franchi le cap des 41 millions d'acheteurs en ligne en France.



Malgré tout la progression de son chiffre d'affaires au 2e trimestre 2020 est très nettement inférieure a celle constaté une année plus tôt. Ainsi, les Français ont acheté pour 25,9 milliards d'euros de biens et services d'avril à juin, soit une hausse de 5,3%, contre 12,1% en 2019.



Ce sont les achats en ligne auprès des enseignes magasins qui ont le plus accéléré ce trimestre avec une progression de +83%.



Si les chiffres sont globalement bons pour l'e-distribution, il est un secteur en chute libre : les services. Et s'il faut pointer un mauvais élève dans ce segment, celui-ci n'est autre que le voyage.