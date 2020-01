France : la fréquentation et les prix repartent à la hausse pour l'hôtellerie

Comme tous les mois, UMIH et OK_destination publient les résultats de l’activité hôtelière (taux d’occupation, prix moyen HT et RevPar HT) par types d’établissements et par zone géographique, basé sur les données de 3 500 hôtels.



Il apparaît, dans celui de novembre 2019, que " autant la fréquentation que les prix repartent à la hausse " en novembre 2019, indiquant un regain de l'activité.



" Les résultats sont particulièrement tirés vers le haut par le segment haut de gamme ", précise un communiqué.



Le bilan est positif pour le taux d’occupation (TO) national à +0,1 point. Le prix moyen (PM) reprend sa progression à une vitesse +1,3%, entraînant le RevPAR à légèrement grimper de +1,5%.



Quasiment tous les segments repassent dans le vert à l’échelle de la France. " Le super-éco connait le même TO par rapport à novembre 2018 (+0,0 pt), à savoir 63,4%, le moyen de gamme est neutre également (+0,3 pt, soit 66,1%) et le haut de gamme gagne en fréquentation (+1,2 pt), alors qu’il révèle d’ores et déjà le meilleur résultat national (71,3%). "



Seule l’hôtellerie économique est en léger recul, accusant la perte de -0,4 pt d’occupation pour redescendre à 65,6%.