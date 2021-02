France : quel est l'impact de la crise sur l'e-commerce ?

Selon Médiamétrie, la France compte 42 millions de cyberacheteurs, soit un bond de 1,5 million de personnes en plus.



Alors qu'ils ont sollicité les serveurs pour réaliser des achats de produits alimentaires, il est une tendance hors normes, l’envie de profiter de leurs commerces de proximité.



Avec 1,84 milliard de transactions, en hausse de 5,8%, il n'y a pas eu un vrai boom. Dans le même temps, le panier moyen s’élève à 61 euros en 2020, contre 59 euros en 2019.



Les ventes réalisées pour le compte de tiers (sur les places de marché) ont permis à de nombreuses TPE/PME de limiter le recul de leur activité.



En moyenne sur l’année 2020, les places de marché ont progressé de +27% soit deux fois plus vite qu’en 2019.



Une année 2020 toute verte et positive pour l'e-commerce, mais 2021 ?



" Il est certain qu’avec la crise sanitaire, le e-commerce et les cyberacheteurs ont dû s’adapter et cette adaptation se poursuit. Ces nouvelles tendances et habitudes vont –elles s’inscrire dans le temps ?



Pour l’instant, on observe que 80% des cyberacheteurs ayant davantage consommé en ligne en 2020 ont l’intention de continuer à le faire à l’avenir, " conclut Jamila Yahia-Messaoud, directrice du département consumer insights de Médiamétrie.