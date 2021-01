Franck Gervais nommé directeur général du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

Quant à Franck Gervais, il a déclaré : " tout en m’inscrivant dans la continuité du Plan Change Up, mon ambition est de projeter dans l’avenir le modèle, le positionnement des marques et les performances économiques du Groupe en confortant son leadership européen du tourisme durable et responsable.



La pertinence et la notoriété de ses marques et de ses destinations de proximité répondent aux attentes de vacanciers recherchant toujours plus de sens dans leurs expériences. Les équipes immobilières et touristiques conduiront, notamment à l’international, le développement de projets innovants ainsi que la croissance des performances économiques du Groupe ".



Cet X-Ponts de 44 ans a piloté pendant trois ans la transformation du secteur Europe du Groupe Accor.



Auparavant, au sein du Groupe SNCF, il a assuré les fonctions de directeur général successivement de Thalys, puis de Voyages-SNCF.com.