François Fassier, nouveau président du SNELAC

Arnaud Bennet a marqué de son empreinte l’histoire du SNELAC. Sous sa présidence, le syndicat a connu des évolutions majeures et a su s’imposer comme un acteur incontournable dans la défense et la promotion des parcs de loisirs, des attractions et des sites culturels en France. Sa vision et son engagement ont permis de surmonter de nombreux défis, notamment ceux liés

François Fassier, le directeur de la division parcs de loisirs de la Compagnie des Alpes, prend les rênes du Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels (SNELAC), succédant ainsi à aux crises économiques et sanitaires", commente le SNELAC dans un communiqué.L'officialisation de ce changement de présidence a eu lieu lors des, qui se sont déroulées duCet événement annuel, rassemblant les acteurs clés du secteur des loisirs et de la culture, a été l'occasion