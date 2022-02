French Bee : Thomas Renault nouveau responsable des ventes USA

Thomas Renault est le nouveau responsable des ventes USA de French Bee.



Il dispose d’une expérience dans l'industrie du transport aérien et du voyage : Plusgrade, Virgin Voyages, La Compagnie.



Thomas Renault a 33 ans et est diplômé de l’ESC PAU BUSINESS SCHOOL (Masters of Science, Strategic Marketing). Depuis 10 ans, il réside et exerce ses fonctions aux USA, il dispose de la double nationalité franco-américaine.