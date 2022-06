French Bee : ouverture des ventes de la ligne Paris - Miami

- Prix d’appel : Les tarifs de lancement débutent à 236€ pour un aller simple en Basic et 651€ pour un aller simple en Premium.

- Quand : 3 vols hebdomadaires les lundi, jeudi et samedi

- Vol aller : Départ de ORY à 14h30 pour une arrivée à MIA à 18h45**

- Retour : Départ de MIA à 21h00 et arrivée à ORY le lendemain à 11h40**

- Durée du vol : 9h45 de ORY à MIA

- Comment réserver ? : frenchbee.com ou auprès des agences de voyage partenaires French bee ou Air Caraïbes



French bee propose 4 types de tarifs sur l’ensemble de ses vols :



« Basic », comprenant le billet au prix le plus bas et un bagage à main de 12 kilos.

« Basic + », comprenant le billet, un bagage à main de 12 kilos et un repas chaud.

« Smart », intégrant le billet, un bagage en soute de 23 kilos et un repas chaud.

« Premium », avec le billet, la réservation du siège en classe Premium, deux bagages en soute de 23 kilos chacun, un repas chaud et un snack ou petit déjeuner.