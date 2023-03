French bee et Air Caraïbes : Quel programme pour l'été ?

La compagnie propose aussi deux partenariats régionaux avec Air Corsica et Chalair.



Du côté de la low cost du groupe Dubreuil, les USA seront à l'honneur. Depuis Paris-Orly 4, New York (Newark) et Los Angeles passeront à un vol quotidiennement sur l'été à venir.



Les fréquences seront aussi revues à la hausse, avec 6 vols par semaine début juin, vers San Francisco, contre 4 pour Miami. La desserte de Papeete reste inchangée.



" Nous sommes aujourd’hui très fiers de pouvoir proposer des voyages « smarts » aux nombreux clients qui souhaitent voyager vers ou depuis les Etats-Unis à un prix accessible et à bord des avions les plus performants et confortables du marché, " explique Muriel Assouline, la directrice générale de French bee.



Pour rappel, la low cost a développé un partenariat avec Alaska Airlines, pour permettre aux voyageurs français de pouvoir découvrir les USA.