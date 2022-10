Futuroscopie - Apollo-Plus : quelles passerelles entre prédiction et prospective ? 🔑

Apollo Plus aide les acteurs du tourisme à mieux connaître leur demande, à tirer parti de leurs données, à gagner en maturité digitale en apprivoisant l’intelligence artificielle et à évoluer dans la finesse de perception de leur activité.



Notre solution permet une gestion fine et par segment afin de prendre de meilleures décisions en termes de marketing, commerce, pricing et plan médias et optimisation d’affluence.



Pour y parvenir, nous analysons le maximum de données brutes : le délai de réservation, le mode de paiement des billets, les types de clients ou encore le lieu de provenance des visiteurs. Toutes ces informations sont ensuite simplifiées avant d'être communiquées aux équipes qui peuvent ainsi affiner leurs stratégies, prédire et piloter l’ensemble avec notre solution SaaS.



Concrètement, Apollo Plus accompagne les acteurs du secteur du tourisme et des loisirs en étant capable de prédire l’intention et le comportement des visiteurs sur chaque site mais aussi d’optimiser les ventes et les revenus. Nos algorithmes permettent de trouver des lois, des comportements qui se reproduisent systématiquement et qui permettent d’améliorer la rencontre entre l’offre et la demande.



Notre algorithme permet d’identifier et de rattacher très précisément ce que les gens dépensent de manière générale, revenus anonymes compris (restauration, goodies, produits dérivés…). En rendant visibles des choses qui ne le sont pas et en prédisant une saison à l’avance le parcours client de façon très fine, nous permettons à nos clients de prédire ventes, affluence et revenus et de gérer l’ensemble de façon autonome.

Tout est toujours perfectible ! Nous sommes dans une logique de progrès continu. Mais plus que la technologie qui est aujourd’hui mûre, ce sont la qualité de l’enrichissement de données et des algorithmes de segmentation, classification, prédiction et optimisation qui font la différence.



Et comme le tourisme est le secteur à la fois le plus incertain et volatil, il a fallu inventer et tester ces algorithmes de Data Engineering et de Data Science en dix ans de Recherche et Développement. Ce sont surtout les problèmes opérationnels et les demandes de nos clients qui nous poussent à développer notre offre et nous obligent à toujours plus de précision et de robustesse.



L’IA et le progrès technologique sont la promesse d’une nouvelle révolution industrielle qui bouleverse notre rapport au travail et à la connaissance par exemple, mais c’est bien l’association de cet outil et des hommes qui permet d’atteindre de nouveaux niveaux de performance.