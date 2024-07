Futuroscopie - Cent mille lieux sous les mers, la plongée étend son empire et son emprise 🔑

Si l’on poursuit encore, Anne Riou nous indique que la plongée en apnée se développe et que l’activité en général est passée du statut de mono activité à un statut de poly-activités. Elle est incluse dans un séjour de vacances, pendant un voyage…



On s’y essaie de manière occasionnelle. D’autant plus facilement que, désormais les femmes se mettent à la plongée et les enfants aussi. En se féminisant, la plongée attire les familles, dont les enfants dès 8 ans, peuvent acquérir une formation. Une bonne façon d’élargir le marché !



La randonnée palmée s’est également popularisée. Observer les mystères d’un monde caché et silencieux habité par des êtres aux parures spectaculaires, ne peut que satisfaire les amateurs de découverte.



D’autant que la mer recèle également des épaves : bateaux et autres trésors oubliés (pour lesquels des excursions sont organisées) mais aussi des musées sous-marins. Un véritable engouement pour ces nouveaux venus s’est saisi du public.



Certes, ils ne sont pas encore très nombreux, mais celui de Cannes qui compte 6 statues immergées, réalisées par l’artiste britannique Jason deCaires Taylor à partir des visages de six Cannois, a démontré son potentiel depuis son inauguration en 2021.



Et c’est le même artiste qui a réalisé les 300 statues du Museo Atlantico de Lanzarote, qui repose à 15 mètres de profondeur. Tandis que Marseille affiche dans l’anse des Catalans un musée imaginé par Antony Lacanaud, regroupant les œuvres de dix artistes français !



Les sentiers sous marins connaissent également un franc succès. On ne plonge pas, on glisse à la surface de l’eau mais l’on suit un itinéraire fléché comprenant des informations lisibles. Ainsi le Var compte une bonne dizaine de ces chemins dont la visite dure plus d’une heure et coûte en moyenne une dizaine d’euros par personne.