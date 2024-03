pax turistica

Alors queleur permettant de voyager à l’étranger, 88 pays les accueillent volontiers, sans visa, 30 avec visa à l’arrivée et 19 avec un e.visa.Sachant que l’Europe est sortie du jeu au nom des sanctions infligées au pays de Vladimir Poutine , dans le sillage d’une désespérante invasion de l’Ukraine et de la guerre qui continue de sévir, les bataillons de pays prêts à tendre les bras à ce marché inespéré, sont nombreux et guère regardants. Ni sur la quantité de cette clientèle, ni sur sa mentalité et ses comportements…Il faut dire qu’en plus, malgré la résistance d’une partie de la population aux actes et à l’idéologie poutinienne, les Russes en général se voient contraints d’endosser la culpabilité d’une guerre qui déchire la région, déstabilise le monde, fait des milliers de victimes civiles et militaires et ne sert qu’à reconstituer des empires d’un autre âge.La mort d’un dissident n’a rien arrangé à l’image sulfureuse d’un président omnipuissant qui agite la menace de cyber attaques et d’usage du nucléaire pour prendre l’avantage sur une Europe désemparée.Vus d’un mauvais œil après avoir été adulés par des destinations touristiques en quête de marchés fortunés et bling-bling,parmi des populations occidentales en général, et de nombreuses populations locales en particulier qui, pour leur part, se sentent débordées par leur nombre et leurs attitudes un brin colonisatrices, reflétant une fois de plus l’injustice des rapports Nord-Sud et l’amnésie d’une industrie touristique qui, après les années Covid, semblait avoir compris qu’elle devait changer de modèle, et réduire ses effectifs pour être acceptable et acceptée.pour contribuer à une sorte de «» à laquelle nous aspirons tous. Pour preuve, quelques exemples de discordes…