Certes, tout cela n’est pas nouveau. Le monde soumis à des guerres, des bombardements, son vieillissement et ses érosion naturelles a été bien souvent obligé de faire table rase de ses constructions et soit de les reconstruire, soit de les laisser en friches, soit de les recycler en lieux divers.



Les friches, en particulier celles des gares, parcs à thèmes mal conceptualisés, mal dimensionnés et gérés ( Zygofolis à Nice, Mirapolis en Île de France et tant d’autres) ont donné lieu soit à un abandon pur et simple soit à une reconversion en musées, hôtels, équipements sportifs, commerces et autres sites touristiques comme les villes de chercheurs d’or de la conquête de l’ouest, rapidement transformées en villes fantômes, tiers lieux, salles de co-working, centres de formation…



La terre regorge de ces équipements hybrides d’autant plus intéressants pour le touriste qu’il raconte deux histoires, celle d’hier et celle d’aujourd’hui et qu’il peut se permettre toutes sortes d’extravagances. On recycle même en chambre d’hôtels des constructions à priori loin d’inviter au repos et aux loisirs : une prison en Finlande dans la petite ville de Turku. Un sanatorium dans la même région finlandaise, en partie reconverti lui aussi en hôtel. Ou un établissement de pompes funèbres à Paris !



Si les solutions sont souvent réussies et ont permis d’aller dans le sens d’une économie circulaire, il n’est reste pas moins que la faillite de ces équipements tient aussi au manque d’anticipation des promoteurs et des banques promptes à financer des téléphériques ou des ressorts là où il ne fallait surtout pas miser sur le tourisme.



C’est donc aussi toute une génération de techniciens, architectes, développeurs qui ont cru en un avenir en croissance régulière alors qu’on le sait l’avenir n’est pas linéaire, il stagne et il recule plus qu’il avance.

Sur le plan symbolique en tout cas, voici une autre imaginaire à paramétrer. Les démontages et autres destructions ne donnent pas vraiment envie de s’extasier sur des édifices dont on sait aujourd’hui qu’ils seront précaires plus que pérennes.