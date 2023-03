Futuroscopie - La vie au vert, de désillusions en échecs... 🔑

Le Monde

En mars 2020, lorsque Leila Slimani publie son journal de confinement dans, le critique Johan Faerber réplique d’une volée de bois vert : Le Journal de confinement de Leïla Slimani est un conte cruel, dans lequel l’allusion à la « bourgeoisie » revient huit fois.On songe aux « bobos » qui viennent juste télétravailler, pleins de bonne volonté mais déconnectés du concret.La matérialité pose en effet problème à ceux qui ont pour métier de dématérialiser, qui cherchent l’appli et le « tuto » pour se dépanner, qui cliquent sur un message au lieu de parler.Bricoler, repeindre, jardiner, entretenir une maison de 200 m² exige davantage de peinture et de temps qu’un 20 m² parisien. Concrètement, le chauffage est plus onéreux et un budget voiture s’impose.Autre souci de la vie rurale : au restaurant, chez des amis, évitez le troisième verre afin de ne pas finir en cellule de dégrisement : les contrôles systématiques à la sortie d’un restaurant, d’une discothèque en ont coulé plus d’un.Si vos enfants apprécient le cannabis, un demi-gramme suffira à les envoyer devant le juge. En 2017, un cultivateur de cannabis à Désertines (Mayenne), a écopé de trois ans ferme. Les tribunaux des grandes villes sont plus cléments et la vie à la campagne obligatoirement saine !Les entrepreneurs découvriront aussi que les clients sont plus dispersés et leurs revenus moindres, à cause de la désindustrialisation et des emplois perdus.Les contraintes y sont pourtant plus fortes : lorsque je réalisais le, en rencontrant plus de cinq cents adresses parisiennes sur dix ans, peu ont évoqué les contrôles Urssaf et Sacem : en région, ils sont immédiats !Enfin, les citadins n’imaginent pas vivre avec une connexion aléatoire et, pour les codes de validation, un téléphone qui capte seulement quand il est posé dans la fenêtre. Quant à la ligne fixe, le harcèlement des démarcheurs - bloctel n’y change rien - laisse un sentiment d’abandon et d’impuissance.Ce qui rend l’existence des petits commerces et cafés-restaurants d’autant plus admirable.