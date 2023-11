Très présente à Rio, la culture afro-brésilienne s’affiche aussi dans les lieux historiques de la capitale qui ne cachent plus leur vocation initiale. Ainsi, le « Cais do Valongo » l’un des plus grands ports d’esclaves au monde fut autrefois caché par les Portugais puis inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l’UNESCO.



A Sao Paulo, la ville qui compte la plus grande concentration d’afro-descendants du pays, sont 4,5 millions d’individus, de vastes collections de patrimoine historique, social et culturel, offrent également un voyage presqu’immersif dans les Quilombos urbains et les monuments symboliques locaux.



Mais c’est évidemment Salvador, la capitale de l'État de Bahia (dont 80% de la population a des origine africaines) qui fait référence. Noyée sous les influences africaines, elle affiche une architecture, un folklore, une gastronomie et des pratiques religieuses particulièrement originales auxquelles se mêlent la plus connue des facettes artistiques du pays : les écoles de sambas.



Lesquelles déploient leur savoir-faire lors du carnaval et toutes sortes de groupes musicaux parmi lesquels on retrouve les plus grands noms de la musique brésilienne : Caetano Veloso, Gilberto Gil, Joao Gilberto…et aujourd’hui des voix comme Margaret Menezes qui n’est autre également que la ministre de la Culture !



… Une dernière information qui démontre à quel point le Brésil cherche à reprendre sa place parmi les grandes destinations internationales en jouant ces cartes maîtresses qui font le tourisme durable : la protection de la nature et sa diversité mais aussi et surtout celle des populations qui en font la richesse humaine et culturelle.



Avec d’ores et déjà environ 6 millions de touristes internationaux, elle y parviendra sans doute et pourra donner du fil à retordre à ses concurrentes directes comme l’Argentine qui, aujourd’hui plombée par l’élection d’un nouveau président apparemment ingérable, aux idées trop libérales pourrait bien aggraver la situation économique du pays et lui faire perdre de son attractivité.