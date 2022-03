Futuroscopie - Les Britanniques rêvent aussi de vacances 🔑

Très francophiles, les Britanniques ont bon an mal an toujours représenté environ 10 millions d’arrivées dans l’Hexagone, parfois plus, puisqu’en 2019, on en dénombrait 12 millions fournissant selon les estimations d’Atout France 5 milliards d’euros de recettes, pour une durée moyenne de séjour de 6,5 jours.



Il faut dire que nos voisins d’Outre-Manche ont toujours été de grands voyageurs.



Avec quelque 93 millions de départs internationaux, ils constituent traditionnellement 15% des touristes internationaux et se classent en troisième position derrière les Allemands et en temps normal derrière les Chinois.



Attendre avec impatience leur retour n’a donc rien d’étonnant. Au contraire.



D’ores et déjà , à Paris, on les voit revenir après ces interminables mois d’absence liée à la pandémie. Et l’on prévoit qu’ils seront dès le printemps de plus en plus nombreux à sauter dans un Eurostar pour humer l’air de la capitale. On espère surtout que l’on parviendra à reconquérir les pertes subies en 2019 où ce marché avait déjà perdu, selon le CRT Ile-de-France 11,5% de ses effectifs, passant de 2.1 millions à 1.8 million.



A 80% en tourisme de loisirs, avec un budget moyen de 440 euros par séjour d’une durée de 3,4 jours !



Quant aux autres régions prisées des Britanniques comme la Normandie, la Nouvelle Aquitaine, et Provence Côte d’Azur… elles sont aussi pressées d’assister au retour de ces clientèles traditionnelles.



Tandis que les Alpes où les Britanniques ont leurs habitudes et constituent parfois la première clientèle de certaines stations, elles les ont déjà retrouvées.