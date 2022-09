Futuroscopie - Un touriste psychopathe : quels conseils pour le combattre ? 🔑

Fort heureusement, depuis quelques annĂ©es, nos religions monothĂ©istes Ă l’origine de cette survalorisation de l’homme (et de la femme) se laissent concurrencer par les religions orientales qui, pour leur part, accordent une part trĂšs importante Ă l’ensemble du vivant.



Ainsi, un des buts du bouddhisme est d’élargir la compassion Ă tout ce qui vit. L’hindouisme pour sa part a toujours considĂ©rĂ© la nature et ses habitants comme indissociables des humains.



A tel point qu’une religion comme le « jainisme » qui en est dĂ©rivĂ©e et qui est considĂ©rĂ©e comme la religion de la non-violence, prĂ©conise Ă ses millions d’adeptes de porter un soin infini Ă la prĂ©servation de l’ensemble des insectes, animaux et autres plantes en mangeant vĂ©gĂ©tarien et portant des voiles sur la bouche pour Ă©viter de happer par inadvertance un micro ĂȘtre vivant !



Pour les jaïns « toutes les vies sont interdépendantes et se doivent un respect et une assistance mutuelle ».



Autre exemple : les vĂ©ganes de plus en plus nombreux dans nos sociĂ©tĂ©s qui refusent pour leur part la consommation de produits d’origine animale tant sur le plan alimentaire que vestimentaire. Ni Ɠuf, ni laine, ni cuir !




 Un tel essor contribue bien entendu Ă la cause environnementale et ne peut qu’ĂȘtre saluĂ© comme un pas en avant d’autant plus important qu’il est soutenu par toutes sortes d’association et ONG dont les actions contribuent Ă faire Ă©voluer l’opinion en faveur d’une prise en compte ontologique du vivant.



Les mobilisations citoyennes autour des arbres et autres espaces naturels sont aussi bon signe. Mais, est-ce suffisant ?