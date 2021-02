Vraiment trop bête... la cause animale l'emportera-t-elle sur le divertissement ?

Évidemment, de telles décisions condamnant à court terme une grande partie de l’activité des opérateurs de loisirs que sont les zoos, les parcs animaliers, aquariums et autres parcs à thèmes ne va pas sans controverses.



Pour l’EAZA ( Association européenne de zoos et aquariums), ces entités font leur devoir de protection et de reproduction tout en assurant une mission de transmission, de pédagogie et de sensibilisation à la cause animale.



Ce qui n’est pas faux d’autant que de nombreux travaux de recherche permettant de mieux connaître le règne animal et que de toutes façons, comme le souligne toujours la vétérinaire Nathalie Mellick, il y a des normes, un encadrement et un contrôle exercés par les pouvoirs publics en faveur de l’amélioration et de la survie de ces lieux.



Mais, tous ne sont pas comparables. Et les animaux en captivité comme les orques ou les dauphins sont très probablement plus malheureux que dans leur milieu naturel. Par ailleurs et surtout, il y zoo et zoo. Et certains, sont effectivement nettement plus vertueux que les autres !