GAIDED : l’intelligence artificielle au service des voyageurs

Une nouvelle ère s’ouvre pour lavec le lancement de GAIDED, une application française développée par laCette plateforme, ambitionne de transformer chaque expérience de voyage grâce à l’intelligence artificielle Disponible sur, GAIDED propose un compagnon de voyage virtuel capable de révéler les histoires et anecdotes de plus de. Grâce à des fonctionnalités, l’application rend la, interactive et amusante.A lire aussi : IA et durable : vers une évolution des modèles touristiques ?