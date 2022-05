GVQ Canada : webinaire le mardi 14 Juin 2022

GVQ Canada organise un webinaire le 14 juin à 14H30.



Le Webinaire GVQ Canada, dédié aux spécialistes et acteurs du tourisme sera animé par Emmanuelle Winter (Directrice France) basée à Paris et Vincent Provost (Forfaitiste Groupes) basé au Québec.



Manuel, guide expérimenté GVQ Canada partagera les moments forts d’un voyage en circuit accompagné en version originale.



Marc-André (fondateur et directeur de Villa Eco) vous parlera voyage en pleine nature entre randonnées et activités de plein air... Bienvenue chez nous !