Gabriel Attal : "Nous pouvons avancer sur la levée des restrictions"

Deuxième échéance toujours à partir du 28 février : "à l'exception des transports une règle simple entrera en vigueur : un pass pas de masque" a précisé le porte-parole du gouvernement.



"Nous n'imposerons plus le port du masque dans tous les lieux fermés soumis au pass vaccinal comme les restaurants, les bars, les musées, les cinémas, les théâtres. "



Concernant la levée du pass vaccinal et du port du masque Gabriel Attal précise : " Nous assouplissons les mesures dès lors que la situation à l'hôpital se sera détendue et que les opérations déprogrammées seront à nouveau programmées".



Même si " une éclaircie semble se dessiner " à l'hôpital, " la pression demeure forte ". Et la baisse des hospitalisations "doit encore se confirmer. La situation est encore loin d'être revenue à la normale"



On dénombre encore 31 000 personnes hospitalisées avec Covid et 3300 patients en réanimation.