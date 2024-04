Geneviève Cantin, nommée PDG de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

Le conseil d’administration est très heureux de confier la suite de l’Alliance à Geneviève Cantin.



Elle démontre un leadership collaboratif combiné à des ambitions affirmées pour le développement du tourisme au Québec. En tant que CA, nous souhaitons démontrer notre volonté d’aller vers le futur et mettre de l’avant l’énergie de l’innovation.



Elle a toute notre confiance et nous sommes convaincus qu’ensemble nous pourrons propulser l’Alliance et atteindre nos objectifs de positionnement de destination tout en développant des relations solides.



Nous tenons à remercier Frédéric Dubé, vice-président, engagement associatif, services et partenariats d’affaires qui a assumé la direction générale par intérim. Il a su mobiliser les équipes et porter avec dévouement les dossiers en cours

Depuis 2022, elle occupait le poste de directrice de cabinet de la vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable. Auparavant, elle a œuvré à Destination Québec Cité et au ministère du Tourisme à titre de directrice des relations partenariales.», explique Jean-Michel Ryan, président du conseil d'administration dans un communiqué.