Gentiane Romanet : “Avec DestiMaG, nous voulons aider et soutenir aussi les acteurs locaux..."

TourMaG.com - DmcMaG devient DestiMaG… au-delà du nom, qu’est-ce qui change vraiment ?



Gentiane Romanet : “““Avec 5 000 000 de visites et 5 600 000 pages vues au cours des 12 derniers mois, DMCMAG représente 1/3 de l'audience de TourMaG.com.



Et cela est dû au fait que nous avons relayé l'ensemble des actualités autour des destinations dans la verticale DMCMAG.



Il était donc important de se recentrer autour des destinations et d'amener les agences touristiques locales, de manière naturelle dans ce contexte médiatique.



L'annuaire des réceptifs restes accessible et change tout simplement de nom.



Ils profiteront d'une connexion directe entre les articles sur les destinations et l'accès aux réceptifs partenaires qui sont référencés dans l'annuaire de DESTIMAG.



L'intérêt pour cette verticale est évident. Et pour cause : elle reflète la situation sanitaire et son impact sur les destinations touristiques depuis la France.



Ce changement de nom est la matérialisation d'une nouvelle stratégie axée autour du référencement naturel et du trafic conséquent que nous apportons aux DMC référencés chez nous.



Il fallait que leur présence et leur communication soient le plus visibles auprès des professionnels du secteur dans ce contexte difficile.



Avec la crise du Covid, la vision du marché a changé. Il faut désormais aider et soutenir aussi les acteurs locaux.



Pour cela, nous comptons sur l’appui et l’influence des Offices de Tourisme et des institutions à destination pour qu'ils aident aussi les DMC référencés dans l'Annuaire DESTIMAG.



Pour qu'ils puissent aussi valoriser l'expertise et les offres de ces agences touristiques locales.