Get Your Group conclut un partenariat avec Ringhotels, l'une des plus grandes chaînes d'hôtels privés d'Allemagne

Dans les Ringhotels, vos clients vivent le vrai patrimoine allemand. Toutes les maisons sont gérées par un propriétaire dévoué en tant qu‘hôte et vous ferez l‘expérience de son hospitalité caractéristique. Chaque hôtel a son individualité, son style, sa cuisine. L'accueil est personnalisé et unique en son genre.



Appréciez le sentiment d‘être chez vous, imprégnez-vous de la région et de ses spécialités. Laissez-vous inspirer, ressentez l‘esprit de la région, découvrez la nature, l‘art, la culture, l‘histoire – ainsi que les spécialités culinaires de votre destination. Partez en voyage de découverte, rencontrez des gens intéressants et plongez dans la culture et l’art de vivre allemand. Car voyager ensemble est une expérience qui crée des liens et des souvenirs uniques qui durent pour toujours.