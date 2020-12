Grèce : quarantaine préventive réduite à 3 jours à l'arrivée

Les mesures d'entrée dans les pays évoluent d'heure en heure.



C'est le cas en Grèce, ou la quarantaine préventive a été réduite de 10 à 3 jours.



Pour rappel le pays a instauré un confinement général dans tout le pays depuis le samedi 7 novembre à 06h00 et jusqu’au 7 janvier 2021. Depuis le 13 novembre, un couvre-feu strict s’applique à tout le pays entre 21h00 et 5h00.



Tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité et provenance, doivent obligatoirement remplir un formulaire en ligne au moins 48h avant le voyage et présenter à leur embarquement, les résultats rédigés en anglais d’un test négatif au coronavirus Covid-19 (RT-PCR) de moins de 72h pour toutes les arrivées (arrivées par voie terrestre autorisées uniquement via la Bulgarie). Le test PCR Covid-19 n’est pas exigé pour les enfants nés en 2011 et après.



Du 18 décembre 2020 au 7 janvier 2021 et en complément des mesures précitées, il est obligatoire de se soumettre à un test rapide en arrivant en Grèce, ainsi qu’à une quarantaine préventive de 3 jours. Ce délais était jusqu'ici de 10 jours.