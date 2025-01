Grecotel : une offre « Early booking » à moins 15 % pour démarrer la saison

Grecotel est un groupe hôtelier grec qui compte 40 hôtels et resorts de luxe uniques, répartis sur un total de 15 destinations. Chaque établissement séduit par son caractère original et son profond enracinement dans l'histoire, la culture et le mode de vie locaux. Depuis plus de cinq décennies, ce groupe familial est apprécié pour son hospitalité caractéristique, son service exceptionnel et sa philosophie authentique, et ne cesse de développer l'art de passer des vacances en Grèce.