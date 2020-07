Groupe ADP : vers une réduction des effectifs ?

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris – Groupe ADP, a déclaré dans un communiqué : "Face à une crise exceptionnelle par sa brutalité et son ampleur, nous nous donnons trois ans, jusqu'en 2023, pour remettre l'entreprise sur le chemin de la croissance rentable et durable.



Réussir la relance nécessite des efforts partagés de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Pour cela, confiant dans l'esprit de responsabilité de chacun, nous souhaitons poser un cadre qui donne toutes ses chances au dialogue social et permettre de préserver l'emploi au maximum."