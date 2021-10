Guadeloupe : come back d'Air Canada ce 31 octobre 2021

Présente aux Antilles françaises depuis plus de 45 ans, Air Canada fait son grand retour en Guadeloupe ce dimanche 31 octobre.Elle rétablira ainsi sa liaison entre Pointe-à-Pitre et Montréal. Les places sont d’ores et déjà proposées à la vente sur tous les canaux de réservation, parmi lesquels aircanada.com et les agences de voyages.Air Canada affecte à cette desserte, assurée jusqu’à 5 fois par semaine, la toute dernière version de l’appareil Boeing 737 bi-classes doté de 169 sièges offrant les toutes dernières cabines : classe affaires (16 sièges) et classe Économique (153 sièges).Chaque siège est doté d’un écran individuel à commande tactile permettant d’accéder à des centaines d’heures de divertissement audio et vidéo, à l’itinéraire en temps réel avec information sur la trajectoire de vol, d’applications pour les jeux et le bien-être.Enfin des prises de courant (connexion 110 vols, ne nécessitant aucun adaptateur) sont à disposition dans chaque siège en classe affaires et entre les sièges en classe économique.