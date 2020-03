Guadeloupe : le préfet prend des mesures pour restreindre les transports aériens

Plus aucun pays dans le monde n'est épargné par la propagation du coronavirus.



De l'autre côté de l'Atlantique, le préfet des îles de Guadeloupe vient de faire passer un décret de restrictions dans les transports aériens et maritimes.



A partir du lundi 23 mars, les vols en partance de Pointe-à-Pitre seront limités à trois motifs que sont les déplacements pour motif familial impérieux, les déplacements pour motif de santé et les déplacements pour motif professionnel qui ne peuvent pas être différés.



Pour les vols à destination de l'archipel, cet arrêté de restriction prend effet dès ce mercredi 18 mars 2020.