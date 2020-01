HCorpo : Audrey Serror nouvelle directrice générale

HCorpo (Gekko Group) entame 2020 en annonçant l'arrivé d’Audrey Serror au poste de directeur général.



Elle a travaillé auparavant plus de 10 ans pour Airplus international et a aussi fait un passage chez Amadeus.



À la direction générale de HCorpo, Audrey Serror a pour mission de "dynamiser et d’accompagner le développement commercial de l’entreprise en Europe " indique un communiqué de presse.