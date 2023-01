Hcorpo : Salomé Mogier nommée Chief Commercial Officer

Aurélien Rodriguez est de son côté nommé Global Sales Director depuis le 1er janvier 2023.



Présent au sein d’Hcorpo depuis 2015, Aurélien Rodriguez a également collaboré avec des acteurs de l’hôtellerie d’affaires (Accor, HRS) et du services aux entreprises (Edenred).



Ce dernier a tour à tour gravi les échelons de l’organisation commerciale d’Hcorpo en débutant comme responsable des ventes puis en devenant en 2020 Pre-Sales & Distribution Director.



La feuille de route d’Aurélien Rodriguez est claire : manager les équipes chargées du développement commercial de la solution Hcorpo (ventes directes et indirectes) sur les grands comptes en France et à l’international. Il a également la responsabilité des partenariats stratégiques.



"Cette nouvelle organisation interne d’Hcorpo est totalement cohérente et en phase avec le contexte actuel du business travel. Elle répond à l’ambition forte de la marque et est confortée par les très bons résultats de 2022 (année record).



Nos clients sont dorénavant en attente d’un conseil qui va bien au-delà de la recherche du meilleur prix. Ils plébiscitent des fournisseurs spécialistes qui sont en mesure de les accompagner dans leur dynamique de reprise tout en répondant aux nouveaux enjeux posés par un marché particulièrement évolutif. Notre stratégie n’est pas de nous diversifier mais bien d’intensifier l’ultra spécialisation de notre métier pour apporter une expertise forte sur l’hôtel, deuxième poste de dépense dans le Travel.



Aussi, ces deux nouveaux directeurs, qui sont chacun des experts reconnus dans leur domaine, ont la confiance du marché et de notre groupe. Ils seront les artisans de la stratégie de croissance en Europe et à l’international de notre plateforme hôtelière ." a commenté Fabrice Perdoncini, CEO du groupe Gekko