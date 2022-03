Hébergement : Booking-better, la plateforme sans commission !

Dans le tourisme, la distribution est devenu le nerf de la guerre surtout sur internet.Des plateformes spécialistes de la question sont devenues des mastodontes du secteur, comme Booking et Expedia, allant jusqu'à prélever des commissions dépassant les 2 chiffres et avoisinant parfois les 30% du prix de la réservation.des acteurs se lancent de plus en plus nombreux, à l'image de Booking-better.com.