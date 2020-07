Booking, Expedia : pourquoi ça "chauffe" entre plateformes et hôteliers ?

« Parallèlement aux initiatives gouvernementales prises et aux efforts déployés par les professionnels médicaux du monde entier, les déplacements internationaux ont été rigoureusement limités afin de lutter contre la COVID-19.



En conséquence, les touristes n’ont pas pu effectuer leur voyage en raison des restrictions gouvernementales liées à la lutte contre la COVID-19. D’ailleurs, il aurait été extrêmement risqué, dangereux et socialement irresponsable pour eux de voyager.



Nous sommes toutefois conscients que les demandes d’annulation successives exerçaient une pression énorme sur nos partenaires en multipliant les tâches administratives inutiles et évitables.



On ne pouvait pas rester sans rien faire alors qu’on pouvait contribuer à faciliter les choses. Il était donc important que nous puissions répondre aux demandes d’annulation aussi rapidement et simplement que possible afin de soulager au maximum nos partenaires et les voyageurs du monde entier.



Pendant cette période, les partenaires ont eu le choix de demander à Expedia de rembourser intégralement ou de fournir des bons aux voyageurs dont les réservations n’étaient pas remboursables.



Le bon est valable pour une utilisation dans la même propriété afin de faciliter les réservations futures une fois que le voyage aura repris.



Sachant que les bons sont une solution populaire dans le monde entier, nous avons automatiquement inscrit nos partenaires à notre programme de bons COVID-19, tout en leur offrant la possibilité de se désinscrire et d’effectuer des remboursements complets à la place.



Nous pensons que cette approche est plus simple et plus facile aussi bien pour nos partenaires et que les voyageurs. »