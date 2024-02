Hello! Tokyo Friends, l’application pour découvrir Tokyo

Dans un monde où la frontière entre le réel et le virtuel s'amenuise devient de plus en plus fine, unevoit le jour pour permettre de visiter Tokyo de manière inédite.Hello! Tokyo Friends est un portail interactif développé sur la plateforme de jeu en ligne, offrant une expérience immersive de la capitale japonaise depuis un écran.Le lancement mondial dea eu lieu le 15 février 2024, offrant aux utilisateurs une vraie visite virtuelle de la ville. L'application plonge l’utilisateur dans le Metaverse de Tokyo , pour découvrir le paysage urbain moderne basé sur destels que la Tokyo Tower, la gare de Tokyo, ou encore le musée national de Tokyo. Les utilisateurs sont également invités à découvrir l'activité, uneparsemée d'anecdotes et d'informations touristiques.Cette application crée “un pont entre le monde virtuel de Roblox et les rues réelles de Tokyo”, offrant aux utilisateurs la possibilité de collecter desen visitant des points de contrôle spéciaux dans la ville. En combinant exploration du monde réel et récompenses virtuelles,offre une expérience originale pour créer et partager des souvenirs de Tokyo, le tout depuis un