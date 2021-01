Henri Giscard d’Estaing (Club Med) : "je vous prie, Monsieur le Premier Ministre, de sauver la Montagne française"

"Monsieur le Premier Ministre,



Le 20 janvier, vous déciderez de la survie de la Montagne française. C’est le destin de l’un des rares leaders mondiaux français, et de ses acteurs, qui est entre vos mains.



La vision, le talent, le courage et le travail de plusieurs générations de montagnards ont fait des Alpes françaises une référence mondiale. Elles ont fait éclore des champions industriels et sportifs, redonné vie à des territoires désertés par l’exode rural et la dernière révolution industrielle.



Elles ont créé des dizaines de milliers d’emplois directs, des moniteurs de ski aux employés des remontées mécaniques, et encore plus d’emplois indirects, du bâtiment aux équipements et aux commerces liés aux sports de glisse : un écosystème créatif, dynamique, entreprenant, et de plus en plus respectueux de son environnement.



Cet écosystème a été capable de générer des spécialistes européens ou mondiaux de leur domaine (Compagnie des Alpes, Ecole du Ski Français, Pierre & Vacances, Poma, Rossignol, Club Med …), a aussi su valoriser les produits agricoles régionaux et, bien sûr, donner de merveilleux souvenirs à des familles du monde entier qui fréquentent ses pistes enneigées.