Hôtellerie : First Name (Alboran) déploie ses ailes et vise Bordeaux !

C'est ce qui ressort des « révélations » sur la physionomie de cette nouvelle marque.



Ce sera « First Name » : « Qui n’a pas rempli un formulaire pour embarquer ou débarquer en indiquant d’abord son prénom », explique Yann Caillère pour justifier le choix de la marque. First Name donc, qui implique de la personnalisation, de la simplicité, de la convivialité.



Les autres éléments constitutifs ne sont pas forcément originaux :

- ancrage local comme ont su le faire les boutiques hôtels ;



- animation musicale et culturelle pour que l’hôtel soit un lieu de vie à longueur de journée, comme le propose les nouveaux concepts hybrides ;



- mise en avant du F&B comme élément de partage, de convivialité et de sources de revenus, comme le proposent les nouvelles auberges de jeunesse.



- une approche durable et responsable, comme n'importe quelle entreprise de tourisme se doit de le faire.



« Encore une fois, nous ne cherchons pas à révolutionner le concept mais à faire en sorte qu’il soit une réalité opérationnelle », reprend Éric-Michel Omgba. « Beaucoup ont fait la même promesse sans parvenir à la tenir. Et cela dépendra beaucoup de la manière dont nous allons co-construire le projet avec nos équipes ».



C’est sur ce point qu’Alboran pense pouvoir faire une vraie différence avec les autres nouvelles marques qui se lancent.



« Dans les grands groupes hôteliers, il y a de moins en moins de leaders un peu charismatiques qui incarnent la marque. Nous avons une longue expérience cumulée mais notre entreprise est jeune et nous embarquons nos équipes dans une aventure que nous sommes capables d’incarner », développe Yann Caillère.



« Elles sont autant respectées et presque choyées que nos clients. Un seul exemple, les douches du personnel sont les mêmes que celles des chambres. Le back-office est aussi soigné en design que l’hôtel lui-même. C’est le cabinet Adnet-Hertrich qui intervient sur les deux facettes ».



« Nous avons beaucoup travaillé l’approche RH » insiste Eric-Michel. « Nos collaborateurs vont travailler 4 jours d’affilée avec 3 jours de repos et l’assurance de deux week-ends libres par mois. La signature de First Name, c’est Feel Good, et cela vaut aussi pour le personnel ».