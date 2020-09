Hôtellerie-Restauration : l'éditeur de logiciels Sarbacane lève 23 millions d'euros, mais pourquoi ?

Ils sont plus de 600 aujourd’hui à utiliser nos solutions intelligentes de communication marketing tout-en-un par email et SMS.



Il s'agit de chaînes d'hôtels comme Best Western, des établissements indépendants ou encore des gîtes ou maisons d'hôtes, ainsi que des restaurants par exemple,

Spécialiste de l'Email Marketing, l'entreprise développe depuis 2001 des solutions innovantes au service de plus de 10 000 entreprises réparties dans 90 pays.L'une de ses branches, dans laquelle l'entreprise souhaite se développer, n'est autre que l'hôtellerie-restauration." nous précise un représentant de l'entreprise. Sarbacane propose de nombreux outils, pour permettre aux établissements de piloter leurs actions marketing et se distinguer dans cette période difficile.L’entreprise a totalisé 11millions d'euros de chiffre d’affaires en 2019, et facturera plus de 14M€ en consolidéen 2020.