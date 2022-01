Hôtellerie : quel est le nouveau concept d'Evi Hob ?

La nouvelle marque s'appuie sur un concept inédit pour donner ou redonner vie aux petits hôtels en France en les transformant en Hobs, notamment dans les zones rurales.



L'idée étant de créer de véritable lieu de vie, d’échange et de rencontres ouvert aux voyageurs et aux locaux.



" Le Hob mêle une offre hôtelière et de loisirs, autour d’un tiers-lieu regroupant, entre autres, un restaurant, un bar, un espace de co-working, une épicerie, dans une atmosphère conviviale et à taille humaine.



Nous sommes plus que jamais convaincus que notre offre répond à des attentes économiques, sociales et sociétales," explique Franck Le Roux, co-fondateur d'Evi Hob.



Sur les 5er mois d'exploitation à Alénya (Pyrénées-Orientales), plus de 3 000 voyageurs ont été accueillis, avec 90% des achats sont issus de circuits locaux.



Ce n'est pas seulement un hôtel, mais aussi un nouveau tiers-lieu avec un coworking, un spa et une restauration basée sur des produits locaux qui a émergé.



Fort de ce succès, Evi Hob va créer une boutique au sein de l'établissement pour mettre en avant des produits dérivés écoresponsables ainsi qu’une épicerie fine de produits locaux.



Ce n'est pas tout, car 4 nouvelles implantations sont prévues en 2022, au cœur des territoires, en Auvergne, Rhône-Alpes et PACA. La nouvelle marque a aussi remporté deux appels à projets.