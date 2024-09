Hôtels incontournables pour des vacances familiales mémorables avec Bahia Principe Hotels & Resorts

Les clients des deux hôtels auront également accès aux superbes zones de restauration et de divertissement de Las Olas et La Isla du Bahia Principe Bavaro Resort, situées en bord de mer :



Las Olas Beach House - un complexe de restaurants en bord de mer proposant de nouvelles spécialités culinaires. Cet espace moderne et contemporain de deux étages, d'une superficie de 7 000 mètres carrés, comprend deux restaurants de plage, qui deviennent respectivement un restaurant Rodizio et un restaurant de spécialités mexicaines le soir, ainsi qu'un bar. Trois autres restaurants de spécialités à la carte se trouvent au dernier étage : le restaurant indien, le restaurant méditerranéen et le Fish Market (ce dernier est réservé aux adultes de plus de 18 ans).