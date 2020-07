IATA : Alexandre de Juniac "agenouillé" demande aux clients d'aider les compagnies

"Nous demandons l'aide des passagers, c'est vrai, et nous la demandons à genoux" a dit Alexandre de Juniac (IATA)

La crise sanitaire, puis maintenant économique, ne touche pas seulement de plein fouet les agences de voyages, mais aussi et surtout les compagnies aériennes. Alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour obliger les transporteurs à rembourser, Alexandre de Juniac le patron de IATA réclame l'aide des clients.

