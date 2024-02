IATA : le trafic aérien retrouve 94,1 % des niveaux de 2019

L'Asie-Pacifique, en particulier, a mené la charge. Les compagnies aériennes de cette zone ont enregistré une croissance de 126,1% de son trafic international.Les autres régions, notamment l'Europe (+22 %), le Moyen-Orient (33,3 %), l'Amérique du Nord (28,3 %), l'Amérique latine (28,6 %) et l'Afrique (38,7 %), ont également enregistré des augmentations notables.Concernant les marchés intérieurs, on note que e trafic domestique chinois sur l'ensemble de l'année a augmenté de 138,8 % par rapport à 2022 et est désormais de 7,1 % supérieur au niveau de 2019.L'Australie (-4,2 % par rapport à 2019) et le Japon (-3,2 % par rapport à 2019) sont les seuls grands marchés intérieurs qui n'ont pas encore retrouvé la demande de trafic d'avant la pandémie.