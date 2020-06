IATA se montre ouverte à des adaptations sur les "critères financiers locaux applicables en France"

Alors que pendant la crise sanitaire, les demandes de remboursements ont bondi entrainant une surcharge de travail, l'instance entend la plainte des agences de voyages, mais...



" L'IATA a publié des standards pour gérer efficacement le traitement des vouchers. L'IATA a également publié un référentiel central des politiques de bons et a distribué à toutes les compagnies aériennes des recommandations émises par la communauté mondiale des agences de voyages sur les bons et les remboursements.



En parallèle, et face aux différents retours des agences de voyages confrontées aux différentes politiques de remboursement des compagnies aériennes, nous travaillons à la publication d'une base de données accessible à toutes les agences où les compagnies aériennes publieraient leur politique de remboursement afin de donner des informations claires et à jour pour le traitement des remboursements. "*



Mais IATA ne bougera pas sur l'indemnisation des agences de voyages.



" Nous avons également entendu plusieurs appels à des discussions au sujet du coût additionnel du traitement des remboursements. Dans ce cas, l’IATA ne peut pas intervenir car cela relève de la politique de distribution de chaque compagnie aérienne et doit être discuté de manière bilatérale. "



L'association de remettre une couche sur l'état de la situation.



"Malheureusement, la période à venir risque d'être très difficile, nous avons publié le 17 juin une mise à jour des études d’impact de la crise en Europe et elles montrent une aggravation de la situation avec une estimation de -60% de baisse du trafic passagers en 2020 pour la France.



" ...nous appelons à l'unité dans le secteur et à continuer de travailler de manière constructive à travers les bons forums. Ensemble, nous traverserons cette crise et espérons en sortir au plus vite pour le bénéfice des passagers ."



Un message pieux qui crispera sans doute les agents de voyages...