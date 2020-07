IFTM - Top Resa : le "Village de l'innovation post-covid" est la recherche de ses start-up

La covid-19 a non seulement rebattu toutes les cartes, mais va aussi durablement chambouler notre industrie.



Le tourisme ne sera pas seulement touché sur la simple année 2020, il devra quelque peut se réinventer pour réassurer les voyageurs et aussi adapter son offre aux nouveaux besoins et exigences.



Afin d'inspirer les professionnels, l'IFTM-Top Resa vient de lancer un appel à projets, à destination des start-up, dans le cadre de son "Village de l'innovation".



" Vous êtes une start-up innovante qui développe un projet INEDIT qui pourrait être appliqué dans le monde du tourisme ? Cette annonce est faite pour vous ! " tease Sophie Lacour, la responsable du Village.