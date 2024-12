ITA Airways : un mariage qui fait les affaires... d'Air France et easyjet !

C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré plus de deux ans !Dès le 14 janvier 2022, Lufthansa lance les offensives, pour mettre la main surnée sur les cendres d'Alitalia, en octobre 2021.Deux mois plus tard, Air France et ses alliés contre-attaquaient en proposant une forte participation minoritaire, imaginant que le gouvernement italien ne voulait pas totalement lâcher la mariée.Finalement après cette bataille de haute lutte, Lufthansa a remporté la mise, mais a dû faire des concessions.Contre la prise de participation à hauteur de 41% et un chèque de 829 millions d'euros, des mesures correctives ont été proposées par le groupe allemand, pour maintenir un minimum de concurrence dans le ciel italien.Et fin novembre, la direction générale de la concurrence de