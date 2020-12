IV. Histoire des EDV : César Balderacchi, un mandat en "béton gravé dans le marbre"

La nouvelle loi de 1992, qui renforce la protection du consommateur, reconnaît aux seules agences de voyages le droit d’exercer, à titre commercial, l’activité d’organisation ou de vente de voyages et de séjours.



Une seule licence, un local indépendant, une formation professionnelle (BTS ou statut de cadre).



La brochure de l’organisateur prend un caractère contractuel et le bulletin d’inscription devient le contrat de voyages.



Et toujours les fondamentaux : garantie financière et responsabilité civile professionnelle.



Elle étend par ailleurs à d’autres prestataires la possibilité de proposer des voyages et des séjours et distingue quatre régimes différents.



Aux côtés de l’exercice commercial s’ajoutent l'exercice complémentaire à une autre activité, l’exercice sans but lucratif, l'exercice effectué dans l’intérêt général.



Ils exigent la délivrance préalable des quatre autorisations préfectorales : la licence (agents de voyages) , l'agrément (associations de tourisme), l'autorisation (organismes locaux de tourisme) et l'habilitation.