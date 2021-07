IV. Isabelle Duranceau (Escaet) : "La crise sanitaire engendre des opportunités et de nouvelles idées"

TourMaG.com - Comment as-tu vécu la crise sanitaire ? Comment se sont passés les cours en distanciel pour toi ?



I.D. : Ma formation a débuté en octobre 2020, l’école avait mis en place les outils pour suivre les cours à distance dès le premier confinement. Les supports sont accessibles à distance. On peut visionner les cours autant que l’on souhaite.



Le seul frein est la cohésion de groupe. Ça me manque. Quand on s’oriente vers le tourisme, on recherche son côté dynamique.



Je ne me suis pas inscrite à la promotion de juin 2020, espérant suivre la formation en présentiel. Je pensais que cela m’aiderait à travailler, après des années sans école. Finalement, ça va, malgré le fait que je passe mes journées devant l’ordinateur.



TourMaG.com - Quid de la rédaction de ton mémoire ?



I.D. : Le sujet de mon mémoire est : « Comment les hôtels de luxe en France se réinventent-ils continuellement pour satisfaire les nouvelles attentes de la clientèle luxe et ainsi renforcer leurs parts de marché ? ».



Je me penche sur différentes questions pour cela : Quel est l’impact et les conséquences de la crise de la Covid-19 sur l’hôtellerie de luxe ? Comment définir les attentes la clientèle haut de gamme ? Comment adapter et diversifier ses offres ? Comment s’adapter à l’arrivée de nouveaux acteurs, comme les conciergeries de luxe ? Quelles sont les innovations de demain ? Les nouveaux concepts ?



TourMaG.com - Est-ce que la crise sanitaire a fait évoluer tes ambitions ou ta vision du secteur du tourisme ?



I.D. : Ça ne m’a pas fait peur, au contraire. Ça me conforte dans l’idée de travailler dans le tourisme !



Peut-être que le fait que de nombreux salariés ont quitté le secteur va obliger les recruteurs à être plus ouverts sur les profils.



En tant qu’étudiants issus de la formation professionnelle, on a des passifs et pas forcément d’expérience, hormis le stage.



De mon côté, je cherche à me créer un réseau. A titre personnel, j’ai séjourné dans des hôtels de ma région. Après chaque passage, j’envoie un questionnaire sur leur vision, les moyens RSE mis en place… ça m’aide pour mon mémoire et me permet de nouer des contacts.



TourMaG.com - Quel est le poste de tes rêves une fois diplômée ?



I.D. : Guest relation en hôtellerie de luxe pour m’occuper de la partie accueil et service client. C’est ce qui me plaît.