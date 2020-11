IV. Pacific Beachcomber : J’ai testé pour vous The Brando, l’hôtel hors normes de l'atoll Tetiaroa

Meublées et décorées dans le style polynésien, elles disposent de lits king size, de téléviseurs à écran plat escamotables, d’un accès wifi gratuit et performant, d’une terrasse et d’une baignoire extérieure en pleine nature.



Une gourde frappée du sigle du resort vous attend sagement dans le coin bar. Vous pourrez l’emporter et l’utiliser et faire le plein dans les points d’eau prévus à cet effet.



Des vélos numérotés garés devant la porte attendent qu’on les emprunte.



Avec trois restaurants, deux bars, un magnifique spa, un centre de sports nautiques, une grande piscine, un centre de fitness, une bibliothèque et un centre culturel… difficile de s’ennuyer dans ce lieu paradisiaque.



La formule all inclusive et le room service très discret permettent aux résidents de vivre en toute autonomie. Les frigos sont regarnis quotidiennement.



Des excursions (8 au total) sont également proposées, pour aller observer les oiseaux qui nichent par dizaines de milliers dans les motus voisins ou les Marae, sortes de lieux de culte pour les cérémonies culturelles, sociales et religieuses.



D’autres activités comme la pêche au gros, la plongée en bouteilles ou des sorties baleines figurent aussi au catalogue.



Le resort a été conçu pour refléter le mode de vie traditionnel et la culture polynésienne, de par son architecture et sa décoration. Le bois flotté et les matériaux traditionnels règnent en maître dans la déco des lieux.



Les eaux qui bordent l’attol, composé de 12 motus (îlots) dont 10 sont protégés en tant que réserve naturelle, sont fréquentées par les tortues marines, les raies manta et les oiseaux exotiques.